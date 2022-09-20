В РФС оценили наказание для тренера сборной Украины от УЕФА

В РФС заявили, что удовлетворены вынесением наказания для украинского тренера Петракова

В Российском футбольном союзе (РФС) оценили наказание для главного тренера сборной Украины Александра Петракова от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заявление пресс-службы организации приводит «Чемпионат.com».

«Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового», — сказали в РФС. При этом в организации отметили, что не получали от Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА официальных уведомлений по итогам обращения.

19 сентября сообщалось, что РФС направил письмо руководству УЕФА с требованием дисквалифицировать Петракова за его публичные высказывания. Однако жалоба не была полностью удовлетворена, тренеру было вынесено предупреждение и назначен небольшой штраф.

В феврале ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.