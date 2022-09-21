Российский депутат принял «тяжелое решение» не отправляться на фронт

Депутат Госдумы Вяткин заявил, что ему тяжело далось решение не отправляться в зону СВО

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин заявил, что после объявления частичной мобилизации в России ему тяжело далось решение не отправляться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Видеофрагмент выступления на пленарном заседании опубликовал Telegram-канал «Мегаполис Югра».

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью... Мы посмотрим и перед нами две реальности: одна — фронтовая, одна — мирная», — сказал Вяткин на видео. По его мнению, депутатам сейчас важно объяснять россиянам критичность сложившейся ситуации.

На том же заседании депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что хочет принять участие в спецоперации на Украине.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Кроме того, он распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. После этого министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.