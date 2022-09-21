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Российский депутат объяснил слова о неготовности отправиться на фронт

Депутат Госдумы Вяткин заявил, что уже был в Донбассе и готов отправиться туда снова
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Начало событий в новости Российский депутат принял «тяжелое решение» не отправляться на фронт

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин объяснил свои слова о неготовности отправиться на фронт. Его комментарий приводит «Газета.ru».

Он отметил, что высказывался не о себе, и заверил, что уже был в Донбассе и поедет туда снова. «Посмотрите выступление. И будет понятно. Я не про себя лично говорил», — уточнил Вяткин.

Накануне на пленарном заседании Госдумы он сообщил, что депутатам не стоит принимать «самое легкое» решение и добровольно отправляться на фронт, так как они должны «донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

На том же заседании депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что хочет принять участие в спецоперации на Украине.

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До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Кроме того, он распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране.

Позже министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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