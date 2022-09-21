Депутат Госдумы посоветовал коллегам сложить полномочия и пойти служить

Депутат Госдумы Валеев предложил коллегам сложить полномочия и пойти служить

Если чиновники сильно хотят служить, то они могут сложить полномочия для этого. Такое предложение высказал депутат Госдумы, один из соавторов закона о поправках к Уголовному кодексу по внесению в него понятий «мобилизация» и «военное время» Эрнест Валеев, чьи слова приводит «Подъем».

«Есть ряд депутатов, которые не раз изъявляли желание пойти добровольцами. Если человек уникальной специальностью владеет и может оказать ощутимую пользу, можно рассмотреть вопрос его командирования», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что депутатам надо помнить про обязательства перед своими избирателями и обеспечивать постоянную работу парламента. Тем более, добавил Валеев, после прохождения референдумов в Донбассе количество работы у чиновников увеличится.

«В конце концов, люди могут и сложить полномочия, если сильно хотят служить. Закон это позволяет», — заключил депутат.

Ранее зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил о намерении уйти на фронт. Отмечается, что Швыткин неоднократно подавал заявление на мобилизацию.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.