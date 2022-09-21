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Спорт

Названы шансы хоккеиста Федотова попасть под частичную мобилизацию

Депутат Журова заявила, что хоккеист Федотов не должен попасть под частичную мобилизацию
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала шансы российского хоккеиста Ивана Федотова, проходящего службу в армии, попасть под частичную мобилизацию. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Журова обратила внимание на то, что 25-летний спортсмен проходит срочную службу, поэтому не должен попасть под мобилизацию. «Я не могу сказать, какие именно военные специальности получали спортсмены в спортротах. Все-таки первыми будут призывать тех, кто уже участвовал в боевых операциях и имел опыт службы», — заявила она.

20 сентября Федотов отказался обжаловать в суде решение о призыве в армию. Как отмечалось, заседание Всеволожского городского суда Ленинградской области прошло в отсутствии сторон.

1 июля Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Позднее стало известно, что его доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Федотов принял присягу в закрытом режиме 13 июля.

Анастасия Борисова
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