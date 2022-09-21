Названы шансы хоккеиста Федотова попасть под частичную мобилизацию

Депутат Журова заявила, что хоккеист Федотов не должен попасть под частичную мобилизацию

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала шансы российского хоккеиста Ивана Федотова, проходящего службу в армии, попасть под частичную мобилизацию. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Журова обратила внимание на то, что 25-летний спортсмен проходит срочную службу, поэтому не должен попасть под мобилизацию. «Я не могу сказать, какие именно военные специальности получали спортсмены в спортротах. Все-таки первыми будут призывать тех, кто уже участвовал в боевых операциях и имел опыт службы», — заявила она.

20 сентября Федотов отказался обжаловать в суде решение о призыве в армию. Как отмечалось, заседание Всеволожского городского суда Ленинградской области прошло в отсутствии сторон.

1 июля Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Позднее стало известно, что его доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Федотов принял присягу в закрытом режиме 13 июля.