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Президент Польши заявил о необходимости выплатить репарации Украине

Президент Польши Дуда: Россия должна выплатить Украине военные репарации
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Россия должна выплатить Украине военные репарации, заявил польский президент Анджей Дуда, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

Он намекнул на тему военных репараций, которые Варшава требует от Германии. По мнению политика, подобные вопросы актуальны сейчас и не были решены в прошлом. Дуда уточнил, что польский народ пережил страшный опыт Второй мировой войны.

Страна в огромной части разрушена, потеряла шесть миллионов граждан, в том числе три миллиона граждан Польши еврейской национальности

Анджей Дудапрезидент Польши

Президент подчеркнул, что Польша и дальше будет добиваться, чтобы Россию «привлекли к ответственности за нарушение международного права». Дуда добавил, что Варшава сотрудничает «с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных».

Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций

Анджей Дудапрезидент Польши

Позиция Польши

При этом Польша требует репарации от России за ущерб в ходе Второй мировой войны. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что высказываемые в адрес России требования репарации являются проявлением нездорового политического экстремизма.

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что России, как и Германии, необходимо выплачивать его стране репарации за ущерб.

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Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 19 сентября отреагировал на идею Польши потребовать от России репарации.

По словам представителя Кремля, подобные заявления, поддержанные президентом Польши, осложняют контакты страны с ее партнерами и вредят престижу Варшавы.

В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходится в уже каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Репарации

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал полным безобразием заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что России, как и Германии, необходимо выплачивать его стране репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

Они не хотят рассчитаться за 477 тысяч погибших советских солдат, которые освобождали Польшу от фашизма?

Владимир Джабаровпервый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам

Дуда, как и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, «берега уже попутал», добавил он. Если выставлять счет — еще непонятно, кто кому должен, добавил сенатор.

15 сентября Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. До этого власти Польши заявляли, что требуют от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

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Марина Совина
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