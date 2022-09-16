В Москве отреагировали на идею Польши потребовать репарации от России

Сенатор Джабаров назвал полным безобразие идею Польши потребовать репарации от России

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал полным безобразием заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что России, как и Германии, необходимо выплачивать его стране репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. О реакции сенатора сообщают «Известия».

По его словам, Дуда, как и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «берега уже попутали». «Они не хотят рассчитаться за 477 тысяч погибших советских солдат, которые освобождали Польшу от фашизма?» — задал вопрос Джабаров.

Если выставлять счет — еще непонятно, кто кому должен, добавил сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна возместить ущерб за Вторую мировую войну, реабилитирует фашизм. Он уточнил, что в российском законодательстве за такие слова предусмотрена уголовная ответственность.

15 сентября Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. До этого власти Польши заявляли, что требуют от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.