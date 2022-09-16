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В Москве отреагировали на идею Польши потребовать репарации от России

Сенатор Джабаров назвал полным безобразие идею Польши потребовать репарации от России

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал полным безобразием заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что России, как и Германии, необходимо выплачивать его стране репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. О реакции сенатора сообщают «Известия».

По его словам, Дуда, как и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «берега уже попутали». «Они не хотят рассчитаться за 477 тысяч погибших советских солдат, которые освобождали Польшу от фашизма?» — задал вопрос Джабаров.

Если выставлять счет — еще непонятно, кто кому должен, добавил сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна возместить ущерб за Вторую мировую войну, реабилитирует фашизм. Он уточнил, что в российском законодательстве за такие слова предусмотрена уголовная ответственность.

15 сентября Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. До этого власти Польши заявляли, что требуют от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

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Сергей Истомин
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