В Кремле отреагировали на идею Польши потребовать от России репарации

Пресс-секретарь Путина Песков назвал экстремизмом идею Польши потребовать от РФ репарации

Высказываемые польскими политиками идеи потребовать от России репарации за ущерб в ходе Второй мировой войны являются проявлением нездорового политического экстремизма. Так на подобные инициативы отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходится в уже каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, подобные заявления, поддержанные президентом Польши, осложняют контакты страны с ее партнерами и вредят престижу Варшавы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна возместить ущерб за Вторую мировую войну, реабилитируют фашизм. Он уточнил, что в российском законодательстве за такие слова предусмотрена уголовная ответственность.

15 сентября Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. Польские политики неоднократно обвиняли Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.