Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле отреагировали на идею Польши потребовать от России репарации

Пресс-секретарь Путина Песков назвал экстремизмом идею Польши потребовать от РФ репарации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Высказываемые польскими политиками идеи потребовать от России репарации за ущерб в ходе Второй мировой войны являются проявлением нездорового политического экстремизма. Так на подобные инициативы отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходится в уже каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, подобные заявления, поддержанные президентом Польши, осложняют контакты страны с ее партнерами и вредят престижу Варшавы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна возместить ущерб за Вторую мировую войну, реабилитируют фашизм. Он уточнил, что в российском законодательстве за такие слова предусмотрена уголовная ответственность.

15 сентября Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. Польские политики неоднократно обвиняли Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о предложении Кадырова провести «самомобилизацию»
Кремль отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Блогерша Блиновская высказалась о москвичах
ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан не применять силу
Мужчина поссорился с женой и ударил ножом невесту и ее отца во время свадьбы
В Подмосковье ребенок погиб во время тренировки в бассейне
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Иранки массово подстриглись и сожгли хиджабы после убийства полицией девушки
Песков прокомментировал визит Пелоси в Армению
В Кремле отреагировали на идею Польши потребовать от России репарации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.