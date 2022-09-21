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Совфед одобрил закон о лишении свободы на 10 лет сдавшихся в плен военных

Совфед одобрил закон о поправках к УК о лишении свободы на 10 лет сдавшихся в плен военных

Совет Федерации одобрил закон о внесении в Уголовный кодекс (УК) России поправок, предусматривающих лишение свободы сроком на 10 лет военных, добровольно сдавшихся в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предполагают появление в УК новой статьи 352.1 («Добровольная сдача в плен»), наказание по которой составляет от трех до 10 лет тюрьмы. Однако военный, который совершит данное преступление впервые, может избежать ответственности, если примет меры для своего освобождения и вернется к месту службы. Кроме того, находясь в плену противника, он не должен совершать другие преступления.

Совфед также одобрил законопроект о лишении свободы до 15 лет за мародерство в военное время. При отягчающих обстоятельствах наказание составит до шести лет лишения свободы.

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20 сентября 2022

20 сентября Госдума единогласно одобрила введение в УК понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». В тот же день депутаты сразу в двух чтениях приняли закон с поправками о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.

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Константин Лысяков
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