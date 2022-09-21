«Зенит» наказали за нарушение регламента РПЛ

«Зенит» оштрафовали за нарушение регламента РПЛ, не все футболисты прошли через микст-зону

Петербургский «Зенит» наказали за нарушение регламента Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча десятого тура с московским «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербуржцев на 50 тысяч рублей за игнорирование футболистами команды микст-зоны после встречи. Также «Зенит» получил штраф в 50 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений.

«Зенит» 17 сентября нарушил регламент РПЛ после матча десятого тура с «Динамо». В статье 7.13 лиги говорится, что все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок для общения с представителями СМИ, однако у сине-бело-голубых лишь несколько игроков ответили на вопросы журналистов.

Команда одержала победу над «Динамо» в матче РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. Таким образом, после десяти матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.