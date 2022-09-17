«Зенит» нарушил регламент РПЛ после матча с «Динамо»

«Зенит» нарушил регламент РПЛ, не все футболисты прошли через микст-зону

Петербургский «Зенит» нарушил регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча десятого тура с московским «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

Не все футболисты сине-бело-голубых прошли через микст-зону после встречи. «Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания матча», — говорится в пункте 7.13 регламента РПЛ.

Ранее 17 сентября «Зенит» одержал победу над «Динамо» в центральном матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 35-й минуте счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой. C 64-й минуты москвичи остались в меньшинстве, после того, как был удален Роберто Убиета. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил хавбек Густаво Мантуан.

Таким образом, после десяти матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. «Динамо» располагается на шестом месте, набрав 16 очков.