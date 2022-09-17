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«Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче РПЛ

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 35-й минуте счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой. C 64-й минуты москвичи остались в меньшинстве, после того, как был удален Роберто Убиета. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил хавбек Густаво Мантуан.

Таким образом, после десяти матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. «Динамо» располагается на шестом месте, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» примет «Ростов», а «Динамо» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 2 октября.

Анастасия Борисова
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