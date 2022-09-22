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В Боснии и Герцеговине назвали дату принятия решения о матче со сборной России

Футбольный союз Боснии и Герцеговины примет решение о матче со сборной России 10 октября

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины назвали дату принятия окончательного решения о предстоящем матче со сборной России. Слова президента организации Вико Жельковича приводит издание Nezavisne Novine.

«Если говорить об игре, то она согласована с (Союзом европейских футбольных ассоциаций) УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября», — отметил Желькович. По его словам, в отношении этого матча слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей.

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге.

Дарья Коршунова
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