Киргизию призвали прекратить дискриминацию таджиков

В МИД Таджикистана призвали прекратить дискриминацию таджиков в Киргизии

Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана призвало Киргизию не допускать дискриминации таджиков по национальному признаку на территории республики. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В МИД сообщили о фактах притеснения и дискриминации граждан республики и этнических таджиков, находящихся в Киргизии, назвав происходящее «результатом информационной кампании по созданию в лице Таджикистана образа врага».

В качестве примеров притеснения в ведомстве привели факты закрытия властями в Кадамжайского района Баткенской области торговых точек местных таджиков, а также размещение в их домах эвакуированных из приграничных районов киргизских граждан.

Кроме того, в МИД указали на факт избиения неизвестными лицами журналистки — этнической таджички в Ошской области Киргизии. Также в ведомстве вспомнили о предполагаемых планах властей республики депортировать более 500 таджикских студентов, обучающихся в вузах региона.

21 сентября в погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщали, что на границе с Таджикистаном вновь прозвучала стрельба. Там также отметили, что ситуация на участке кордона в Баткенской области характеризуется как напряженная.