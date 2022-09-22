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Путин провел разговор с принцем Саудовской Аравии по вопросу ШОС

Кремль: президент России Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС
Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман аль Сауд

Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман аль Сауд. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом вопрос взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу», — отметили в администрации президента.

Мухаммед Бен Сальман подчеркнул возрастающую роль ШОС в международных делах, а также выразил готовность Эр-Рияда активно участвовать в деятельности организации.

23 августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия собралась установить рекордный премиум на свою нефть для рынка Азии в сентябре.

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Юлия Мискевич
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