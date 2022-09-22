Российским депутатам и сенаторам назвали условие отправки в зону спецоперации

Сенатор Тимченко заявил, что депутаты могут принять участие в СВО, оформив отпуск

Сенаторы и депутаты Госдумы могут отправиться в зону спецоперации на Украине по собственному желанию, оформив отпуск. Такое условие участия в СВО назвал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, его цитирует РИА Новости.

«Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может», — сказал он.

22 сентября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в зону проведения спецоперации. По его словам, никакой брони у депутатов нет.

В Донбассе уже находятся некоторые парламентарии, отметил Володин. Среди них Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Ахмед Догаев и Адам Делимханов, который возглавляет добровольцев из Чечни.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что депутаты нижней палаты парламента готовы «встать в строй», если потребуется. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, распространяется ли освобождение от мобилизации на сотрудников Кремля.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации, — это составляет около одного процента общего мобилизационого резерва. При этом мобилизация не будет единоразовой — «работа будет проводиться планово», сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.