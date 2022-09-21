Песков ответил на вопрос об освобождении от мобилизации сотрудников Кремля

Песков не знает о распространении освобождения от мобилизации на работников Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, распространяется ли освобождение от мобилизации на сотрудников Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Помимо этого, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что депутаты нижней палаты парламента готовы «встать в строй», если потребуется.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. При этом мобилизация не будет единоразовой — «работа будет проводиться планово», подчеркнул он. На призванных в рамках частичной мобилизации россиян будут распространяться медицинские, налоговые и другие льготы, положенные участникам спецоперации, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.