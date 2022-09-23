В Европе выступили против снятия санкций с российских спортсменов

Олимпийские комитеты Норвегии и Финляндии выступили против возвращения российских атлетов

Национальные олимпийские и паралимпийские комитеты Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции и Исландии выступили против снятия санкций с российских спортсменов. Совместное заявление стран Северной Европы приводится на сайте финской организации.

«Мы полностью поддерживаем рекомендации о неучастии всех российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международном спорте», — говорится в заявлении комитетов.

16 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что допуск отстраненных атлетов до соревнований возможен без национальной символики. Решение о возвращении на турниры россиян и белорусов должны принимать международные федерации.

В конце февраля многие спортивные организации отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.