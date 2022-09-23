Боснийский тренер назвал матч со сборной России концом футбола в его стране

Тренер Халилходжич заявил, что матч с Россией станет концом футбола в Боснии и Герцеговине

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» босниец Вахид Халилходжич назвал товарищеский матч со сборной России концом футбола в его стране. Его слова приводит N1.

«Если Босния и Герцеговина сыграет с Россией, это будет конец сборной и федерации. Футболистам будет очень трудно вернуться в свои клубы, потому что там осудят это действие. Не думаю, что матч состоится, но позор уже свершился», — заявил тренер. Он добавил, что из-за решения провести игру с россиянами Босния и Герцеговина потеряла доверие Международной федерации футбола (ФИФА).

22 сентября появилась информация, что боснийцы примут окончательное решение по матчу 10 октября. Футбольный союз Боснии и Герцеговины опасается негативной реакции со стороны некоторых СМИ и болельщиков.

Матч между сборными стран запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге.