Шведский боец ММА Хамзат Чимаев намекнул на переход в среднюю весовую категорию

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев намекнул на смену весовой категории. Он опубликовал пост в Twitter.

Чимаев показал фотографию из октагона, которую подписал «185». Это может обозначать 185 фунтов (84 килограмма), что является верхней границей средней весовой категории.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что хочет перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

Изначально 11 сентября Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя.