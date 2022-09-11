Глава UFC прокомментировал будущее Чимаева в промоушене

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что желает перехода бойца Хамзата Чимаева в средний вес

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал будущее шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева в промоушене. Пресс-конференция доступна на YouTube-канале UFC.

Уайт заявил, что желает перехода Чимаева в средний дивизион, где максимальный вес спортсмена может достигать 83,9 килограмма. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул глава UFC.

Изначально Чимаев должен был сразиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона, уступившего звезде промоушена в результате удушающего приема.

Чимаев встретился в соглавном поединке с Кевином Холландом. Швед одержал победу над американцем на третьей минуте боя.

На счету Чимаева 12 побед и ни одного поражения в профессиональных MMA.