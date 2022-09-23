Пищевая аллергия оказалась способна защитить от тяжелых симптомов COVID-19

Frontiers in Immunology: пищевая аллергия оказалась способна защитить от тяжелого COVID-19

Ученые из Cyrex Laboratories в Аризоне выявили, что пищевая аллергия на некоторые продукты способна защитить от тяжелых симптомов COVID-19. Выводы работы опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

В ходе исследования специалисты обнаружили, что некоторые продукты питания, вакцины и вирусы способны вызвать иммунный ответ на SARS-CoV-2. Это происходит за счет белков, которые учат иммунную систему реагировать агрессивно при встрече с коронавирусом. Для этого было проанализировано воздействие 180 различных белков из пищи, двух вакцин и 15 бактериальных и вирусных белков на антитела человека.

Сильнее всего реакция наблюдалась при наличии кишечной бактерии E. faecalis, а также вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша. Кроме того, оказалось, что сильное влияние оказали белки, содержащиеся в брокколи, жареном миндале, свинине, кешью, молоке, сое и ананасе.

Однако просто принимать эти продукты для защиты от коронавируса не получится — для формирования иммунитета необходимо иметь пищевую аллергию. Поэтому, несмотря на их эффективность в лабораторных испытаниях, их не планируют использовать для замены существующих вакцин.

В августе международная группа специалистов вычислила вероятность появления длительных симптомов COVID-19. Согласно результатам, каждый восьмой заболевший коронавирусом наблюдает у себя длительное сохранение симптомов.