Лидеры G7 назвали нарушением международного права референдумы на Украине

Страны G7 осудили проведение референдумов на территории Украины

Страны «Большой семерки» (G7) осуждают проведение референдумов на территории Украины, считая их нарушением международного права. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте МИД Германии.

«Мы, лидеры "Семерки", решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания мнимого предлога для изменения статуса суверенной территории Украины», — сказано в сообщении.

Подобные действия являются нарушением устава ООН и международного права, а также противоречат «верховенству права», подчеркнули лидеры стран.

Ранее в МИД России заявили, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.