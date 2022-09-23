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Лидеры G7 назвали нарушением международного права референдумы на Украине

Страны G7 осудили проведение референдумов на территории Украины

Фото: Chris Emil JanÃŸEn / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Страны «Большой семерки» (G7) осуждают проведение референдумов на территории Украины, считая их нарушением международного права. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте МИД Германии.

«Мы, лидеры "Семерки", решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания мнимого предлога для изменения статуса суверенной территории Украины», — сказано в сообщении.

Подобные действия являются нарушением устава ООН и международного права, а также противоречат «верховенству права», подчеркнули лидеры стран.

Ранее в МИД России заявили, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

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Варвара Кошечкина
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