В Минцифры назвали категории россиян с правом на отсрочку от мобилизации

Минцифры России заявило, что специалисты IT, связи и медиа получат отсрочку от мобилизации

Минцифры России назвало категории граждан, получающих право на отсрочку от частичной мобилизации. В список вошли специалисты IТ, связи и медиа. Подробности появились в пятницу, 23 сентября, в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что право на отсрочку могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Также в Минцифры заявили, что к частичной мобилизации не будут привлекаться сотрудники операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Отсрочку дадут и работникам зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованным в производстве и распространении информационной продукции, добавили представители ведомства.

Минцифры подчеркнуло, что право на отсрочку получат только сотрудники с высшим образованием и работающие полный рабочий день.

Сообщается, что отсрочка от мобилизации поможет обеспечить устойчивое функционирование объектов информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны. Кроме того, как уточнили в ведомстве, эта мера позволит простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывать в первую очередь будут тех, кто уже отслужил в рядах российской армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.