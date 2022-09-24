Хоккеист «Вашингтона» оценил игру Овечкина фразой «ослеп и оцепенел»

Хоккеист «Вашингтона» Карлсон восхитился позицией Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталс» Джон Карлсон поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Карлсон оценил игру Овечкина фразой «ослеп и оцепенел». Он восхитился позицией 37-летнего российского форварда в списке лучших снайперов НХЛ.

Ранее Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ. «У меня еще несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте», — поделился он.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).