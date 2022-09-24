Пушков заявил о планах Запада исключить Россию из Совбеза ООН

Сенатор Пушков: Запад готовит исключение России из Совбеза ООН под соусом реформы

Запад готовит исключение России из Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, все чаще политики из США и Европы говорят о необходимости реформирования Совбеза. «Запад готовит исключение России из СБ ООН. Подаваться это будет под соусом назревшей реформы Совбеза, но суть будет именно в этом», — сообщил сенатор о планах других стран.

Пушков напомнил о словах президента Сербии Александра Вучича, который предупредил, что попытка Запада исключить Россию из СБ ООН разрушит мировой порядок. Вучич пообещал, что Белград не будет голосовать за исключение Москвы из СБ ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада превратить Совет Безопасности ООН в бесхребетную и послушную структуру бесплодны, им не удастся этого сделать.