Вучич предрек попытку Запада исключить Россию из Совбеза ООН

Вучич заявил, что попытка Запада исключить Россию из СБ ООН разрушит мировой порядок

Страны Запада попытаются исключить Россию из Совета Безопасности (СБ) ООН. Такое развитие событий предрек президент Сербии Александр Вучич, его слова передает ТАСС.

«Я почти уверен, что западные силы попытаются это сделать, удастся им это или нет — увидим», — заявил сербский глава государства. Он напомнил, что для принятия такого решения необходимо, чтобы две трети членов ООН проголосовали за.

Вучич пообещал, что Белград не будет голосовать за исключение Москвы из СБ ООН. «Это бы было разрушение мирового правопорядка», — добавил он.

Ранее Вучич заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту. «Если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее», — предрек он.