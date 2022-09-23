Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич предрек попытку Запада исключить Россию из Совбеза ООН

Вучич заявил, что попытка Запада исключить Россию из СБ ООН разрушит мировой порядок
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Florion Goga / Reuters

Страны Запада попытаются исключить Россию из Совета Безопасности (СБ) ООН. Такое развитие событий предрек президент Сербии Александр Вучич, его слова передает ТАСС.

«Я почти уверен, что западные силы попытаются это сделать, удастся им это или нет — увидим», — заявил сербский глава государства. Он напомнил, что для принятия такого решения необходимо, чтобы две трети членов ООН проголосовали за.

Вучич пообещал, что Белград не будет голосовать за исключение Москвы из СБ ООН. «Это бы было разрушение мирового правопорядка», — добавил он.

Ранее Вучич заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту. «Если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее», — предрек он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Лидеры G7 назвали нарушением международного права референдумы на Украине
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Россиянин устал делать замечания товарищу и убил его ударом ножа в живот
Россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране
В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
В ЦИК ЛНР озвучили явку по результатам первого дня референдума
Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан
МИД заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву
Вучич предрек попытку Запада исключить Россию из Совбеза ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.