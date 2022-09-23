МИД счел бесплодными попытки Запада превратить Совбез ООН в послушную структуру

Захарова заявила, что Западу не удастся превратить Совбез ООН в послушную структуру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что попытки Запада превратить Совет Безопасности ООН в бесхребетную и послушную структуру бесплодны, им не удастся этого сделать. Ее слова приводит ТАСС.

Под реформой Организации Объединенных Наций коллективный Запад имеет в виду сворачивание самостоятельной деятельности этой организации, то есть принятие решений на коллективных началах с опорой на международное право, считает дипломат.

Захарова подчеркнула, что любые изменения в рамках ООН должны приводить к улучшению ее работы, однако западные страны не готовы работать в соответствии с этими принципами. «Ведь они же ровно от международного права и хотят избавиться, заменив его на миропорядок, основанный на правилах», — добавила она.

Представитель МИД заявила, что, несмотря на обсуждения реформы и различные мнения, в том числе об исключении тех или иных стран из Совбеза, о серьезных дискуссиях в настоящее время речи не идет.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Она раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. Политик также предложила реформировать Совет Безопасности организации и отменить право вето для постоянных членов Совбеза.

