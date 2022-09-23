Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД счел бесплодными попытки Запада превратить Совбез ООН в послушную структуру

Захарова заявила, что Западу не удастся превратить Совбез ООН в послушную структуру
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что попытки Запада превратить Совет Безопасности ООН в бесхребетную и послушную структуру бесплодны, им не удастся этого сделать. Ее слова приводит ТАСС.

Под реформой Организации Объединенных Наций коллективный Запад имеет в виду сворачивание самостоятельной деятельности этой организации, то есть принятие решений на коллективных началах с опорой на международное право, считает дипломат.

Материалы по теме:
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022
«Вот заладили: Украина, Украина» Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
«Вот заладили: Украина, Украина»Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
26 августа 2022

Захарова подчеркнула, что любые изменения в рамках ООН должны приводить к улучшению ее работы, однако западные страны не готовы работать в соответствии с этими принципами. «Ведь они же ровно от международного права и хотят избавиться, заменив его на миропорядок, основанный на правилах», — добавила она.

Представитель МИД заявила, что, несмотря на обсуждения реформы и различные мнения, в том числе об исключении тех или иных стран из Совбеза, о серьезных дискуссиях в настоящее время речи не идет.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Она раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. Политик также предложила реформировать Совет Безопасности организации и отменить право вето для постоянных членов Совбеза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Белый дом раскритиковал главу Всемирного банка за позицию по изменению климата
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Немцы раскритиковали Шольца за безответственную энергетическую политику
США, Франция и Германия сделали заявление по ядерной безопасности на Украине
США призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях
В США заявили о нежелании вступать в конфликт с Россией
В Турции рассказали о переговорах с Израилем по транспортировке газа в Европу
В МИД заявили о приказе странам ЕС «не общаться с Россией» на Генассамблее ООН
В Белоруссии заявили о превращении Западом в изгоев «строптивых» стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.