В Новой Зеландии призвали реформировать Совбез ООН

Премьер Новой Зеландии Ардерн призвала отменить право вето для постоянных членов СБ ООН

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, выступая на Генассамблее ООН, предложила реформировать Совет Безопасности (СБ) организации, сообщает РИА Новости.

В частности, Ардерн призвала отменить право вето для постоянных членов Совбеза ООН. «Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Она раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. «Многосторонние институты несовершенны, они подводили и будут подводить нас, но когда они терпят неудачу, нашим первым шагом всегда должен быть поиск способов сделать их сильнее», — заявила Ардерн.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посчитал инициативу Ардерн примитивной. Он подчеркнул, что« ООН не может удовлетворить интересы всех стран в нее входящих, в том числе членов Совета Безопасности».