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В Новой Зеландии призвали реформировать Совбез ООН

Премьер Новой Зеландии Ардерн призвала отменить право вето для постоянных членов СБ ООН
Джасинда Ардерн

Джасинда Ардерн. Фото: Caitlin Ochs / Reuter

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, выступая на Генассамблее ООН, предложила реформировать Совет Безопасности (СБ) организации, сообщает РИА Новости.

В частности, Ардерн призвала отменить право вето для постоянных членов Совбеза ООН. «Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Она раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. «Многосторонние институты несовершенны, они подводили и будут подводить нас, но когда они терпят неудачу, нашим первым шагом всегда должен быть поиск способов сделать их сильнее», — заявила Ардерн.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посчитал инициативу Ардерн примитивной. Он подчеркнул, что« ООН не может удовлетворить интересы всех стран в нее входящих, в том числе членов Совета Безопасности».

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Марина Совина
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