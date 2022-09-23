В Новой Зеландии призвали реформировать Совбез ООН
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, выступая на Генассамблее ООН, предложила реформировать Совет Безопасности (СБ) организации, сообщает РИА Новости.
В частности, Ардерн призвала отменить право вето для постоянных членов Совбеза ООН. «Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы», — подчеркнула она.
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Она раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. «Многосторонние институты несовершенны, они подводили и будут подводить нас, но когда они терпят неудачу, нашим первым шагом всегда должен быть поиск способов сделать их сильнее», — заявила Ардерн.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посчитал инициативу Ардерн примитивной. Он подчеркнул, что« ООН не может удовлетворить интересы всех стран в нее входящих, в том числе членов Совета Безопасности».