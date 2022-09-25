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Спорт

Емельяненко посоветовали завершить карьеру

Боксер Григорий Дрозд посоветовал Александру Емельяненко завершить карьеру

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Александре Емельяненко. Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что для Александра все, что связано со спортом, закончилось. Конечно, ему надо завершать карьеру, иначе все это плохо закончится», — заявил Дрозд, посоветовав бойцу подумать о здоровье и заканчивать чрезмерно употреблять алкоголь.

Ранее в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Емельяненко уступил соотечественнику Вячеславу Дацику. Поединок завершился нокаутом на 12-й секунде.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дарья Коршунова
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