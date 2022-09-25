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Спорт

Емельяненко ответил на вопрос об употреблении алкоголя после поражения от Дацика

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что завязал с алкоголем

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко на своей странице в соцсети ВКонтакте ответил на вопрос об употреблении алкоголя после поражения от соотечественника Вячеслава Дацика.

«Я делаю выводы из своих поступков. Буду дальше заниматься, тренироваться. И самое главное — я не пью, не переживайте. Завтра я пойду в спортзал. Я с алкоголем завязал», — заявил спортсмен.

Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что сможет одержать победу над Дациком в следующем поединке.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик нокаутировал соперника. Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Анастасия Борисова
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