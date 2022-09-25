В Алма-Ате 47-летний марафонец скончался после финиша

47-летний участник Алма-атинского марафона Рустем Садыков скончался после финиша

Участник Алма-атинского марафона Рустем Садыков из Астаны скончался после финиша. Соответствующая информация появилась на сайте мероприятия.

Отмечается, что 47-летний мужчина бежал дистанцию 10 километров и потерял сознание, когда ее преодолел. При этом, по словам близких, он не в первый раз принимал участие в подобного рода соревнованиях. «Участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров», — заявил главный врач марафона Оразбек Сахов.

Известно, что спортсмену пытались оказать медицинскую помощь. Так, реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, однако спасти Садыкова не удалось. Причина его смерти будет названа после судебно-медицинской экспертизы, отметил Сахов.

В августе сообщалось, что кенийский велогонщик Сулейман Канганги погиб во время соревнований в Вермонте (США). 33-летний африканский спортсмен, выступавший за команду Amani, принимал участие в гонке по грунтовой дороге Vermont Overland. Канганги попал в аварию на высокой скорости.