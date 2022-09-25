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В МИД России пошутили о рождении нового мема про ЕС и секс

Захарова пошутила о рождении мема «Что-то про ЕС и секс»

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о рождении нового мема. Так она прокомментировала напоминание министра Сергея Лаврова про фразу помощника госсекретаря Виктории Нуланд «Fuck the EU», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Новый мем в тиктоке. Что-то про ЕС и секс», — сказала она.

Лавров вспомнил про фразу главы Госдепа, рассуждая о настоящих отношениях Вашингтона с Брюсселем. Он отметил, что пренебрежительное высказывание Нуланд прозвучало еще в 2013 году и касалось выборов на Украине, но с тех пор ничего не изменилось.

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Марина Совина
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