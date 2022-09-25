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Минобороны отчиталось о поражении иностранных наемников под Запорожьем

Минобороны заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Запорожьем

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников под городом Запорожье, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что также был нанесен удар по пункту временной дислокации 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, оказался поражен командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Николаева.

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«В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS», — добавили в министерстве.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении сотен военнослужащих ВСУ и иностранных наемников в Николаевской области. По его данным, было ликвидировано около 300 иностранных боевиков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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