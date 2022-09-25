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Действия Путина сочли крайне нежелательными для Байдена

Geopolitika.news: Путин объявил мобилизацию в крайне нежелательный для Байдена момент
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение президента Владимира Путина объявить частичную мобилизацию на фоне референдумов о присоединении к России оказалось неожиданным для американского лидера Джо Байдена. Такое мнение порталу Geopolitika.news высказал журналист Зоран Метер.

Он указал, что Путин начал действовать в крайне нежелательный для главы Белого дома момент, когда Байден ведет кампанию в поддержку Демократической партии перед ноябрьскими выборами в конгресс. В частности, пояснил он, американцы считают проблемы Украины далеко не первоочередными для США, и Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам причины дальнейшего осложнения отношений с Москвой.

24 сентября Байден исключил вероятность признания Вашингтоном результатов референдумов в ЛНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье. Также он обещал ответить на референдумы ужесточением санкций. По его словам, Вашингтон занят разработкой «дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России».

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Марина Совина
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