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Спорт

Российская теннисистка выиграла турнир WTA в Токио

Российская теннисистка Самсонова победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале турнира в Токио

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире категории WTA 500 в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче Самсонова обыграла 19-летнюю китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 6 минут.

23-летняя Самсонова завоевала четвертый титул в карьере в одиночном разряде. На данный момент россиянка занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

27 августа Самсонова одержала победу на турнире категории WTA 250 в Кливленде (США). В финальном матче она обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович со счетом 6:1, 6:3.

Дарья Коршунова
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