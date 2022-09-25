Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
2:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
1:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
3:0
Завершен
Казахстан
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 6-й тур
Дания
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 6-й тур
Австрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 6-й тур
Спорт

Валиева вспомнила про Олимпиаду-2022 и расплакалась

Российская фигуристка Камила Валиева вспомнила про Олимпиаду 2022 года и расплакалась

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала вспомнила про Олимпийские игры 2022 года в Пекине и расплакалась.

После выступления на контрольных прокатах в Москве спортсменка рассказала, что ее произвольная программа посвящена Играм-2022. «Просто хотела показать всем свою историю и донести до зрителей», — сказала Валиева, заплакав.

14 сентября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили о завершении расследования дела Валиевой. Глава организации Вероника Логинова заявила, что слушания пройдут в сентябре или октябре этого года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стали известны задачи для мобилизованных россиян
Сербия объяснила отказ капитана команды надеть повязку в поддержку Украины на ЧМ
Россияне обсудили качество дорог в СССР
Сильный пожар произошел на велосипедном заводе в Италии
Глава российского региона призвал проводить мобилизацию по критериям Путина
52-летняя актриса показала фигуру в бикини
Пелоси освистали во время выступления на музыкальном фестивале
Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после референдумов
Заявление Шольца об опасности отправки вооружений Украине объяснили
В ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.