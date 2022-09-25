В Запорожье заявили о проблемах иностранных наблюдателей на референдуме с визами

Рогов: 20 иностранных наблюдателей из «недружественных стран» не смогли получить визы

Около 20 иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России из-за проблем с визами. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он отметил, что «наблюдателей приехало намного меньше», чем надеялись власти Запорожья. «Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам. Два десятка человек просто не успели», — пояснил он.

При этом Рогов уточнил, что проблемы с визами возникли у наблюдателей «именно из недружественных стран».

Ранее итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата допустил санкции из-за своего присутствия на референдуме. Он также В то же выразил беспокойство в связи с тем, что против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и проводящих референдум людей могло быть применено насилие. «Нас беспокоит этот факт», — подчеркнул он, выразив надежду, что «все будет под защитой и в безопасности».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.