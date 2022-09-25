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Мобилизованного 57-летнего россиянина с проблемами легких обследуют врачи

Врачи обследуют 57-летнего жителя Сафонова с больными легкими, призванного при мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Военкомат Смоленской области пообещал обследовать призванного в рамках частичной мобилизации 57-летнего жителя Сафонова Василия Василевича с работающими на 60 процентов легкими, который никогда не служил. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, пишет РИА Новости.

«В соответствии с 31 ФЗ ему было выдано мобилизационное предписание, по которому он должен прибыть на предназначенную должность. Состояние его здоровья и возраст в полной мере соответствуют должности офицера запаса. При прибытии в военный комиссариат о жалобах на здоровье не заявлял и, соответственно, к медицинским специалистам не направлялся», — сказал военный комиссар по региону Алексей Чечиков.

На данный момент, отметил Чечиков, мужчина высказывает жалобы на здоровье, в связи с чем его в ближайшее время обследуют в медицинском учреждении Минобороны России. Затем, если будет необходимость, ему проведут бесплатное лечение, после чего военно-врачебная комиссия вынесет заключение о возможности дальнейшего прохождения службы.

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Об инциденте «Ленте.ру» ранее рассказала дочь мужчины Ольга Василевич. Она уточнила, что ее отец никогда не служил, а лишь учился на военной кафедре. Также у него серьезные проблемы со здоровьем, легкие работают лишь на 60 процентов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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