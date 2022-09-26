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В США заявили о вреде антироссийских санкций для Евросоюза

Обозреватель Newsweek Депетрис заявил, что США и ЕС наказали себя санкциями против России

Фото: Unsplash

Международный журналист Дэниэл Депетрис заявил, что санкции против России больно ударят по самому Западу. Об этом он написал в материале для Newsweek.

Депетрис заявил о вреде антироссийских санкций для США и Евросоюза и подчеркнул, что они сами наказали себя этими мерами. Он отметил попытки ограничить доходы Москвы от поставок энергоносителей — в частности, журналист имел в виду запрет европейским компаниям страховать и финансировать транспортировку по морю российской нефти и намерениях ограничить цену черного золота.

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«Однако эти же санкции могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для Европы, США и остального мира. Как и в случае с любыми товарами, базовая цена на нефть зависит от динамики спроса и предложения. Чем меньше ее на рынке, тем больше будет спрос. Другими словами, наказывая Россию, Запад невольно наказывает и себя», — отметил обозреватель..

По мнению автора статьи, Москва может перенаправить часть нефти новым покупателям, однако у альтернативных производителей вряд ли получится восполнить потерю российского экспорта. Даже Саудовская Аравия не обладает краткосрочными резервными мощностями для стабилизации положения.

На фоне сложившейся ситуации аналитики допускают подорожание нефти до 200 долларов за баррель, когда в Европе введут запрет на страхование. «США и их европейские союзники загнали себя в угол», — заключил Депетрис.

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Марина Совина
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