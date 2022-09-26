Соперник Петра Яна высказался о предстоящем поединке

Американец Шон О'Мэлли заявил, что удивится, если пропустит хотя бы один удар Петра Яна

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном. Он опубликовал пост в Twitter.

«Осталось четыре недели до того, как я побью Петра», — написал О'Мэлли. Он заявил, что удивится, если пропустит хотя бы один удар соперника.

О проведении боя между американцем и россиянином стало известно 20 июля. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Ян не дрался с апреля этого года, когда на турнире UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке с Алджамейном Стерлингом. Всего в активе 29-летнего россиянина 16 побед при трех поражениях в MMA. На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед при одном поражении.