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Российский губернатор дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных

Воронежский губернатор Гусев дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал военкоматам двое суток на возвращение незаконно мобилизованных домой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел. Если есть те, кто мобилизован незаконно, вернуть их домой в течение 2 суток», — написал Гусев.

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Губернатор российского региона также поручил проводить медосмотры более тщательно, при необходимости также проводить медицинские освидетельствования. Медики должны внимательно относиться к тем врачебным заключениям, которые россияне приносят с собой в военкоматы, подчеркнул Гусев.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

В Генштабе впоследствии разъяснили порядок проведения частичной мобилизации. Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. В первую очередь при частичной мобилизации будут призываться специалисты, необходимые для решения задач специальной военной операции. Прежде всего, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.

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Анастасия Шейкина
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