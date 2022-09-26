Российский губернатор дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных

Воронежский губернатор Гусев дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал военкоматам двое суток на возвращение незаконно мобилизованных домой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел. Если есть те, кто мобилизован незаконно, вернуть их домой в течение 2 суток», — написал Гусев.

Губернатор российского региона также поручил проводить медосмотры более тщательно, при необходимости также проводить медицинские освидетельствования. Медики должны внимательно относиться к тем врачебным заключениям, которые россияне приносят с собой в военкоматы, подчеркнул Гусев.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

В Генштабе впоследствии разъяснили порядок проведения частичной мобилизации. Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. В первую очередь при частичной мобилизации будут призываться специалисты, необходимые для решения задач специальной военной операции. Прежде всего, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.