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Принц Гарри решил изменить уже готовые мемуары после смерти Елизаветы II

Daily Mail: принц Гарри после смерти Елизаветы II решил внести изменения в готовые мемуары

Фото: Reuters

Принц Гарри из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II решил внести изменения в уже готовые к публикации мемуары, поскольку некоторые моменты в книге «могли бы выглядеть не столь хорошо» после ухода монарха из жизни. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации издания, Гарри «в последнюю минуту» решил «смягчить» свою автобиографию на фоне опасений, что окончательный вариант книги «может быть не слишком хорошо принят» .

«В книге могут быть вещи, которые могут выглядеть не столь хорошо, если это выйдет так скоро после этих событий», — рассказал источник газеты. По его словам, Гарри «отчаянно хочет переписать некоторые разделы, однако речь ни в коем случае не идет о полном переписывании».

Как отмечает газета, издательство ранее уже попросило переписать книгу после того, как первоначальный вариант сочли «слишком эмоциональным».

О готовящейся публикации автобиографической книги принца Гарри стало известно в июле 2021 года. Работу над мемуарами он завершил спустя месяц. Вокруг их возможного содержания появилось множество слухов и спекуляций. Источник Us Weekly утверждал, что королевская семья в шоке от этой книги. Metro писала, что мемуары герцога Сассексого станут ударом по супруге короля Карла III.

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Марина Совина
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