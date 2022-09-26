Российский губернатор призвал дать отсрочку уникальным специалистам

Губернатор Новосибирской области Травников призвал дать отсрочку уникальным специалистам

Уникальным специалистам необходимо предоставлять отсрочку от частичной мобилизации. С таким призывом выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщает Telegram-канал регионального правительства.

По словам политика, крайне важно сохранить работоспособность предприятий, от которых зависит жизнедеятельность отдельных населенных пунктов или социально-экономическое развитие региона.

В связи с этим Травников назвал недопустимым призыв россиян, без которых эти организации не смогут нормально функционировать. «Необходимо предоставлять им отсрочку для того, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий. Все необходимые механизмы и порядок действий принятия решений мы согласовали», — заявил он, отметив, что в отношении уникальных специалистов должны приниматься индивидуальные решения.

Ранее в Минобороны сообщили, что к частичной мобилизации не привлекут работников сфер IT, связи, СМИ и финансов. Ведомство приняло решение, что граждане с высшим образованием, работающие в указанных сферах, не должны попадать под призыв, чтобы обеспечить бесперебойную работу стратегически важных отраслей.

23 сентября представитель Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский заявил, что призыву на мобилизацию подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. Мужчины, имеющие специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя, будут получать повестки в первую очередь.