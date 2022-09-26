Появились подробности о состоянии раненного россиянином военкома

В Минздраве Иркутской области заявили о тяжелом состоянии военкома после стрельбы

Военный комиссар, пострадавший в результате стрельбы в военкомате в Иркутской области, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава российского региона Виктория Келэвро, передает RTVI.

По данным Telegram-канала Ircity, врачи Усть-Илимской городской больницы продолжают бороться за жизнь военкома.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее привел подробности о случившемся в военкомате Усть-Илимска. По его словам, мужчину, открывшего стрельбу, удалось оперативно задержать.

«Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — подчеркнул иркутский губернатор.

О происшествии в российском военкомате стало известно утром 26 сентября. В Усть-Илимске под Иркутском мужчина открыл стрельбу и ранил военкома.