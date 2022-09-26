Власти подтвердили стрельбу в российском военкомате

Иркутский губернатор Кобзев сообщил о стрельбе в военкомате Усть-Илимска, ранен военком

В Иркутской области в Усть-Илимске мужчина открыл стрельбу в военкомате. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Власти подтвердили информацию о стрельбе в военкомате, о которой ранее сообщалось в СМИ.

В результате стрельбы был ранен военком — его доставили в реанимацию, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил Кобзев. Губернатор добавил, что стрелка задержали.

«Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал глава российского региона.

Ранее в городе Свободный Амурской области неизвестный пытался поджечь военкомат. Он кинул в здание коктейль Молотова, возгорание быстро потушили. Никто не пострадал.

