Попытка поджога военкомата совершена в Амурской области

В Амурской области неизвестный кинул в военкомат коктейль Молотова

В городе Свободный Амурской области совершена попытка поджога здания военкомата. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, неизвестный кинул коктейль Молотова в городской военный комиссариат. В результате началось возгорание, но оно было быстро потушено. Здание немного пострадало, имеются небольшие следы копоти на фасаде. Пострадавших нет. Правоохранители ведут поиск злоумышленника.

22 сентября сообщалось о попытке поджога военкомата в Нижнем Новгороде, где также был использован коктейль Молотова. В девять часов вечера накануне поджигатель подошел к призывному пункту №2 на улице Алеши Пешкова, разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Она попала в кабинет стоматологии. В нем загорелась дверь, стол и пол, однако огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.