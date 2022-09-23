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Попытка поджога военкомата совершена в Амурской области

В Амурской области неизвестный кинул в военкомат коктейль Молотова

Фото: Telegram-канал «Baza»

В городе Свободный Амурской области совершена попытка поджога здания военкомата. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, неизвестный кинул коктейль Молотова в городской военный комиссариат. В результате началось возгорание, но оно было быстро потушено. Здание немного пострадало, имеются небольшие следы копоти на фасаде. Пострадавших нет. Правоохранители ведут поиск злоумышленника.

22 сентября сообщалось о попытке поджога военкомата в Нижнем Новгороде, где также был использован коктейль Молотова. В девять часов вечера накануне поджигатель подошел к призывному пункту №2 на улице Алеши Пешкова, разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Она попала в кабинет стоматологии. В нем загорелась дверь, стол и пол, однако огонь оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

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Любовь Ширижик
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