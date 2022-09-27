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Дания оценила инцидент на «Северном потоке»

Дания назвала инцидент на «Северном потоке» намеренным действием
СюжетРазрушения на «Северном потоке»:

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Дании оценили инцидент на «Северном потоке» как намеренное действие. Об этом сообщает агентство Reuters.

По их оценкам, инцидент произошел из-за взрывов. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что информации о том, кто является виновником произошедшего, пока нет.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.

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Марина Совина
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