Дания оценила инцидент на «Северном потоке»

Дания назвала инцидент на «Северном потоке» намеренным действием

Власти Дании оценили инцидент на «Северном потоке» как намеренное действие. Об этом сообщает агентство Reuters.

По их оценкам, инцидент произошел из-за взрывов. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что информации о том, кто является виновником произошедшего, пока нет.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.