Африканские баскетболистки извинились за драку после матча чемпионата мира

Баскетболистки сборной Мали извинились за драку после поражения в матче чемпионата мира

Баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу извинились за драку после матча на чемпионате мира. Их слова приводит Reuters.

«Приносим извинения миру баскетбола и чемпионату мира. Нам жаль, что так получилось», — заявила Курума. Она объяснила, что причиной потасовки стало расстройство из-за поражения в игре.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) начала расследование инцидента. После его завершения будет принято решение о применимых к спортсменкам дисциплинарных мерах.

26 сентября баскетболистки устроили драку после поражения от Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в австралийском Сиднее. Двух африканских спортсменок пытались разнять партнерши по команде.

Сборная Мали уступила Сербии со счетом 68:81. Для африканской команды это поражение стало четвертым подряд, баскетболистки лишились шансов выйти в плей-офф турнира.