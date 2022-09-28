Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Роман Сафиуллин
Сегодня
13:30 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Тель-Авив
Химки
Сегодня
17:30 (Мск)
Локомотив М
Фонбет Кубок России|Группа A
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Фонбет Кубок России|Группа D
Спорт

Африканские баскетболистки извинились за драку после матча чемпионата мира

Баскетболистки сборной Мали извинились за драку после поражения в матче чемпионата мира

Фото: Noe Llamas / Globallookpress.com

Баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу извинились за драку после матча на чемпионате мира. Их слова приводит Reuters.

«Приносим извинения миру баскетбола и чемпионату мира. Нам жаль, что так получилось», — заявила Курума. Она объяснила, что причиной потасовки стало расстройство из-за поражения в игре.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) начала расследование инцидента. После его завершения будет принято решение о применимых к спортсменкам дисциплинарных мерах.

26 сентября баскетболистки устроили драку после поражения от Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в австралийском Сиднее. Двух африканских спортсменок пытались разнять партнерши по команде.

Сборная Мали уступила Сербии со счетом 68:81. Для африканской команды это поражение стало четвертым подряд, баскетболистки лишились шансов выйти в плей-офф турнира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Европа собралась смягчить некоторые санкции против России
В России увеличились цены на товары для мобилизованных
Адвокат Медведчука рассказал о содержании российских пленных в тюрьмах
Еще одна крупная авиакомпания вернет мобилизованным россиянам деньги за билеты
Блогерша раскрыла секрет правильной сушки белья
В Совфеде высказались о будущем покинувших Россию во время частичной мобилизации
Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны
Разоблачение салона интимных услуг в Подмосковье попало на видео
Россиянам с родственниками в ВСУ ответили на вопрос о возможности мобилизации
В Абхазии оценили вероятность войны с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.