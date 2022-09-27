Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 6-й тур
Швейцария
Сегодня
21:45 (Мск)
Чехия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 6-й тур
Спорт

В FIBA сделали заявление о драке между баскетболистками на чемпионате мира

FIBA начала расследование драки между баскетболистками сборной Мали на чемпионате мира

Фото: Globallookpress.com

Международная федерация баскетбола (FIBA) сделала заявление о драке между баскетболистками сборной Мали на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте организации.

«FIBA признает, что между игроками из Мали произошла ссора в микс-зоне после игры группы B Сербия-Мали на чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года. После инцидента FIBA начала расследование», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что после завершения расследования будет принято решение о применимых дисциплинарных мерах.

26 сентября баскетболистки сборной Мали устроили драку после поражения от Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в австралийском Сиднее. В инциденте участвовали две африканские спортсменки, их пытались разнять партнерши по команде.

Сборная Мали уступила Сербии со счетом 68:81. Для африканской команды это поражение стало четвертым подряд, баскетболистки лишились шансов выйти в плей-офф турнира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие
Сотрудника турфирмы задержали за поджог здания администрации в Тольятти
Медбрата отстранили от работы за проведение религиозных ритуалов над пациентом
Опубликованы последние данные о погибших и пострадавших после стрельбы в Ижевске
В Госдуму внесли защищающие мобилизованных от долгов по ЖКХ поправки
Найден способ снизить давление с помощью упражнений
Карлсен обвинил американского шахматиста в жульничестве
Умер первый музыкальный комментатор СССР и музыковед Лев Гинзбург
Стали известны подробности нападения на охранника легендарного клуба в Москве
Названы главные тренды зимы 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.